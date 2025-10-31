Скидки
Футбол Новости

Мбаппе опубликовал пост в соцсетях в честь первой «Золотой бутсы»

Мбаппе опубликовал пост в соцсетях в честь первой «Золотой бутсы»
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе опубликовал пост на своей странице в социальной сети после вручения ему «Золотой бутсы» как лучшему бомбардиру прошлого сезона.

«Моя первая «Золотая бутса». Для меня честь получить эту награду и быть признанным лучшим бомбардиром Европы. Большое спасибо всем моим товарищам по команде и всем работникам клуба за то, что каждый день помогают мне быть лучшей версией самого себя. Ничего бы не получилось без вас рядом. И, наконец, хочу сказать спасибо всем фанатам «Реала», которые с самого начала дарят мне столько любви. Увидимся завтра на «Сантьяго Бернабеу», — написал Мбаппе на своей странице в социальной сети.

В прошедшем сезоне футболист забил 31 гол в 34 матчах Ла Лиги.

