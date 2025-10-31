Новый тренер «Ювентуса» Спаллетти высказался о наличии у него на руке татуировки «Наполи»

Новый главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о наличии у него на руке татуировки, посвящённой чемпионству с «Наполи» в 2023 году.

«Сегодня я сдал анализ крови, однако подготовил для этого другую руку [без татуировки], потому что [на левой] у меня татуировка. Я не хочу, чтобы её трогали. Для меня ничего не изменилось. В Неаполе у меня всегда будет много друзей. Они тоже писали мне. Я вернусь в Неаполь, этот город навсегда останется в моём сердце, независимо от моих профессиональных решений», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

66-летний специалист занимал должность главного тренера «Наполи» с 2021 по 2023 год. Контракт итальянского тренера с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

