Глава «Реала» — о «Золотой бутсе» Мбаппе: горжусь, что такой игрок есть в нашей команде

Комментарии

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил о гордости из-за наличия в его команде такого нападающего, как Килиан Мбаппе. Сегодня, 31 октября, футболисту «сливочных» вручили «Золотую бутсу». В минувшем сезоне чемпионата Испании Мбаппе отметился 31 голом в 34 матчах.

«Ты создаёшь свою собственную историю в белой футболке, которую так хотел. Это [«Золотая бутса»] плод твоего труда, твоей преданности делу и страсти к футболу. Хочу, чтобы ты знал, что я, как президент «Реала», очень горжусь тем, что в нашей команде есть такой игрок, как ты», — приводит слова Переса Marca.

Мбаппе стал футболистом «Реала» летом 2024 года.

