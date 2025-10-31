«Париж» интересуется Н'Голо Канте — Footmercato

Футбольный клуб «Париж» стремится заполучить 34-летнего опорного полузащитника Н'Голо Канте из «Аль-Иттихада», сообщает Footmercato.

Действующее соглашение французского футболиста с клубом саудовской Про-Лиги истекает в конце сезона. Переговоры о контракте между «Аль-Иттихадом» и игроком ещё не начались, поэтому недавно вышедший во французскую Лигу 1 клуб надеется этим воспользоваться. Канте — заветная цель для «Парижа», который хочет сделать футболиста центральной фигурой своего проекта по созданию второй команды в столице.

В нынешнем сезоне Конте провёл 10 матчей за клуб во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.