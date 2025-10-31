ЦСКА — «Пари НН»: Кисляк укрепил преимущество красно-синих на 82-й минуте

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты идёт матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский ЦСКА и «Пари НН». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв из Москвы. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 82-й минуте полузащитник Матвей Кисляк укрепил преимущество красно-синих.

Ранее, на 40-й минуте, полузащитник ЦСКА Иван Обляков открыл счёт в матче, реализовав 11-метровый удар.

После 13 туров Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 27 очков и занимают третье место. Нижегородская команда заработала семь очков и расположилась на последней, 16-й строчке.

В следующем туре подопечные Фабио Челестини встретятся с махачкалинским «Динамо» (8 ноября). Команда Алексея Шпилевского сыграет с «Рубином» (8 ноября).

Самые титулованные футбольные клубы России: