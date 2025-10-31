Кварацхелия мог подписать контракт с «Ниццей» вместо «Наполи» — L'Équipe

24-летний грузинский нападающий Хвича Кварацхелия мог перейти во французскую «Ниццу» ещё до своего трансфера в «Наполи», сообщает L'Équipe.

Переговоры велись в середине сезона-2021/2022, когда игрок выступал за казанский «Рубин». Руководство «Ниццы» было впечатлено игрой полузащитника в РПЛ и было готово заключить сделку. Однако клуб столкнулся с административными трудностями. У агента футболиста не было необходимой во Франции регистрации для ведения переговоров, а его запросы по трансферу оказались слишком высокими.

В итоге Кварацхелия покинул «Рубин» и после недолгого периода в батумском «Динамо» подписал контракт с «Наполи». С января 2025 года нападающий выступает за «ПСЖ».