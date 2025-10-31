«Манчестер Юнайтед» готов отдать полузащитника Кобби Майну в аренду в мадридский «Реал», в свою очередь арендовав у «сливочных» нападающего Эндрика. «Красные дьяволы» рассматриваю вариант с тем, чтобы осуществить эту сделку грядущей зимой. Об этом сообщает Defensa Central.

Однако, по информации источника, футболист «Королевского клуба» испытывает большее желание перейти на правах аренды в «Лион», также проявляющий интерес к бразильцу. Также подчёркивается, что «Реал» не рассматривает кандидатуру Майну.

В нынешнем сезоне Эндрик не принял участие ни в одном матче в составе «сливочных». Майну сыграл восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: