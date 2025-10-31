Скидки
Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

ЭСК: судья ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА в конце матча Кубка России с «Акроном»

Аудио-версия:
Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) большинством голосов признала ошибочным решение главного арбитра матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Акроном» (3:2) Сергея Цыганка назначить пенальти в ворота красно-синих после видеопросмотра на 90+5-й минуте.

Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Шуманский – 45'     1:1 Беншимол – 65'     2:1 Кисляк – 78'     3:1 Алеррандро – 82'     3:2 Беншимол – 90+5'    

«Защитник ЦСКА Жоао Виктор в единоборстве с нападающим «Акрона» Жилсоном Беншимолом не нарушает правила игры. Контакт в ногах между игроками, произошедший при развороте нападающего, является игровым и ненаказуемым. В действиях защитника нет дополнительного движения, а нога нападающего движется навстречу сопернику. Мяч после отскока от ноги Жоао Виктора остаётся под его контролем», — написано на официальном сайте РФС.

ЦСКА обратился в ЭСК РФС по поводу назначения пенальти в матче Кубка России с «Акроном»

Новости. Футбол
