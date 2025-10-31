Монреаль — о Венгере: он делал абсолютно всё для «Арсенала»

Экс-футболист «Арсенала» Начо Монреаль высказался о бывшем главном тренере лондонского клуба Арсене Венгере в период совместной работы.

«Уход Венгера из клуба, конечно, был для нас грустным моментом, но я знал, что он очень страдает. До того как его уволили, был период, когда среди его сторонников был настоящий раскол. Буквально помню, как, будучи игроком, видел баннеры на одной стороне стадиона с надписью «Венгер, уходи», а затем баннеры на другой стороне с надписью «Венгер, останься». Это был трудный период для меня, особенно в клубе, где я чувствовал, что мы все одна большая семья. Болельщики были полностью разделены. Помню, видел Арсена на тренировочной базе примерно в то время, он похудел. Дошло до того что тренер даже перестал радоваться нашим победам, потому что атмосфера вокруг была неблагоприятной. Венгер был человеком, который подписывал игроков, вёл переговоры по контрактам, планировал предсезонную подготовку. Он делал абсолютно всё», — приводит слова Монреаля The Sun.

Венгер трижды с «Арсеналом» становился чемпионом Англии и семь раз выигрывал Кубок Англии.