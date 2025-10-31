Игрок «Факела» Гиоргобиани посвятил празднование гола больному мальчику из Воронежа

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Полузащитник «Факела» Николай Гиоргобиани отпраздновал гол в ворота тульского «Арсенала» в матче Фонбет Кубка России (2:3), изобразив перед камерами Человека-паука, который выпускает паутину из рук.

Фото: Пресс-служба ФК «Факел»

Футболист воронежской команды посвятил гол четырёхлетнему мальчику Марку, с которым познакомился 2 октября. Тогда игроки «Факела» приехали с подарками в онкогематологическое отделение химиотерапии Воронежской областной детской клинической больницы №1. Юный Марк попросил Гиоргобиани отметить гол в стиле Человека-паука. Забив в ворота «Арсенала», Николай не забыл про Марка.

Члены семьи показали гол Гиоргобиани Марку, радостный мальчик пообещал записать ответное видео. Старший брат Марка, Егор, занимается футболом в академии «Факела».

