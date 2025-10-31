Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Факела» Гиоргобиани посвятил празднование гола больному мальчику из Воронежа

Игрок «Факела» Гиоргобиани посвятил празднование гола больному мальчику из Воронежа
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Факела» Николай Гиоргобиани отпраздновал гол в ворота тульского «Арсенала» в матче Фонбет Кубка России (2:3), изобразив перед камерами Человека-паука, который выпускает паутину из рук.

Fonbet Кубок России . 1/8 финала
30 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
2 : 3
Арсенал Т
Тула
0:1 Журавлёв – 32'     1:1 Абдоков – 42'     1:2 Горбунов – 58'     2:2 Гиоргобиани – 80'     2:3 Липовой – 90'    

Фото: Пресс-служба ФК «Факел»

Футболист воронежской команды посвятил гол четырёхлетнему мальчику Марку, с которым познакомился 2 октября. Тогда игроки «Факела» приехали с подарками в онкогематологическое отделение химиотерапии Воронежской областной детской клинической больницы №1. Юный Марк попросил Гиоргобиани отметить гол в стиле Человека-паука. Забив в ворота «Арсенала», Николай не забыл про Марка.

Члены семьи показали гол Гиоргобиани Марку, радостный мальчик пообещал записать ответное видео. Старший брат Марка, Егор, занимается футболом в академии «Факела».

Материалы по теме
Фото
«Факел» организовал командный коридор для Дзиова, вернувшегося после тяжёлой травмы

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android