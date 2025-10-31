ЦСКА дома победил «Пари НН» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и «Пари НН». Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв из Москвы. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 40-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков открыл счёт в матче, реализовав 11-метровый удар. На 82-й минуте полузащитник Матвей Кисляк укрепил преимущество красно-синих.

После 14 матчей Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 30 очков и на текущий момент занимают первое место. Нижегородская команда заработала семь очков и расположилась на последней, 16-й строчке.

В следующем туре подопечные Фабио Челестини встретятся с махачкалинским «Динамо» (8 ноября). Команда Алексея Шпилевского сыграет с «Рубином» (8 ноября).

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: