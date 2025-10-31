Скидки
Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

ЦСКА — Пари НН, результат матча 31 октября 2025, счет 2:0, 14-й тур РПЛ 2025/2026

ЦСКА дома победил «Пари НН» и возглавил турнирную таблицу РПЛ
Комментарии

Завершился матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и «Пари НН». Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв из Москвы. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
31 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обляков – 40'     2:0 Кисляк – 82'    

На 40-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков открыл счёт в матче, реализовав 11-метровый удар. На 82-й минуте полузащитник Матвей Кисляк укрепил преимущество красно-синих.

После 14 матчей Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 30 очков и на текущий момент занимают первое место. Нижегородская команда заработала семь очков и расположилась на последней, 16-й строчке.

В следующем туре подопечные Фабио Челестини встретятся с махачкалинским «Динамо» (8 ноября). Команда Алексея Шпилевского сыграет с «Рубином» (8 ноября).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Live
Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

