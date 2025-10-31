Скидки
Главная Футбол Новости

«Реал» и A22 готовят иск к УЕФА на сумму € 4,5 млрд за упущенную выгоду — AS

«Реал» и A22 готовят иск к УЕФА на сумму € 4,5 млрд за упущенную выгоду — AS
Комментарии

«Реал» и занимающаяся проектом Суперлиги компания A22 планируют отсудить у Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) € 4,5 млрд после того, как суд Мадрида отклонил апелляцию УЕФА, сообщает AS.

Юристы «Реала» и компании уже работают над иском, который обе организации подадут против УЕФА за репутационный ущерб и упущенную выгоду.

В мае 2024 года коммерческий суд Мадрида постановил, что ФИФА и УЕФА злоупотребляют своим доминирующим положением и препятствуют свободной конкуренции на рынке. Вердикт предписывал прекратить санкционированное антиконкурентное поведение и запретить его повторение в будущем, а также обязал их немедленно устранить все последствия антиконкурентных действий.

