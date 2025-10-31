ЭСК: судья верно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче КР с «Динамо» Мх

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала правильным решение главного арбитра матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между махачкалинским «Динамо» и «Спартаком» (1:3) Инала Танашева не назначать пенальти в ворота красно-белых на 40-й минуте.

«Контакт мяча с рукой игрока «Спартака» Наиля Умярова в собственной штрафной площади не является наказуемым. Движение руки защитника было естественным и оправданным движением игрока при развороте своего тела. Со стороны игрока не было дополнительного движения руки к мячу», — написано на официальном сайте РФС.

Также ЭСК РФС единогласно признала верным решение Танашева назначить 11-метровый удар в ворота «Динамо» после видеопросмотра. Эпизод произошёл на 77-й минуте.

«Защитник «Динамо» Андрес Аларкон в единоборстве с игроком «Спартака» Никитой Массалыгой совершает фол по неосторожности. Он бьёт по ноге соперника, который первым сыграл в мяч, влияя на возможность атакующего двигаться с мячом».

