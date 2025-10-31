ЦСКА выиграл пять из шести последних матчей в РПЛ
Завершился матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались ЦСКА и «Пари НН». Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв из Москвы. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу армейцев.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
31 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обляков – 40' 2:0 Кисляк – 82'
Эта победа для московского клуба стала пятой в последних шести встречах чемпионата России. До этого подопечные Фабио Челестини обыграли «Сочи» (3:1), «Балтику» (1:0), «Спартак» (3:2) и «Крылья Советов» (1:0), уступив только однажды в матче 12-го тура «Локомотиву» (0:3).
После 14 сыгранных туров в чемпионате ЦСКА набрал 30 очков и возглавляет турнирную таблицу.
Комментарии
