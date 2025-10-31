Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА выиграл пять из шести последних матчей в РПЛ

ЦСКА выиграл пять из шести последних матчей в РПЛ
Комментарии

Завершился матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались ЦСКА и «Пари НН». Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв из Москвы. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу армейцев.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
31 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обляков – 40'     2:0 Кисляк – 82'    

Эта победа для московского клуба стала пятой в последних шести встречах чемпионата России. До этого подопечные Фабио Челестини обыграли «Сочи» (3:1), «Балтику» (1:0), «Спартак» (3:2) и «Крылья Советов» (1:0), уступив только однажды в матче 12-го тура «Локомотиву» (0:3).

После 14 сыгранных туров в чемпионате ЦСКА набрал 30 очков и возглавляет турнирную таблицу.

Материалы по теме
ЦСКА дома победил «Пари НН» и возглавил турнирную таблицу РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android