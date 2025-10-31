ЦСКА обратился к болельщикам после домашней победы в матче с «Пари НН» в РПЛ

ЦСКА в телеграм-канале поблагодарил за поддержку болельщиков после победного матча с «Пари НН» (2:0) в 14-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на домашнем стадионе московской команды «ВЭБ Арена».

«Армейцы, вы гнали команду вперёд! Спасибо за поддержку! С победой!» — написано в сообщении ЦСКА.

После 14 матчей Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 30 очков и на текущий момент занимают первое место. Нижегородская команда заработала семь очков и расположилась на последней, 16-й строчке.

В следующем туре подопечные Фабио Челестини встретятся с махачкалинским «Динамо» (8 ноября). Команда Алексея Шпилевского сыграет с «Рубином» (8 ноября).

