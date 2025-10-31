«Пари НН» проиграл 15 гостевых матчей в РПЛ подряд, больше было только у «Тюмени» (18)
Поделиться
«Пари НН» потерпел поражение в 15 гостевых матчей Мир Российской Премьер-Лиги подряд. За всю историю чемпионата России только «Тюмень» проигрывала в большем количестве встреч подряд на выезде — 18 матчей в 1992-1994 годах. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.
В пятницу, 31 октября, нижегородская команда в гостях уступила московскому ЦСКА в игре 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Красно-синие одержали победу со счётом 2:0.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
31 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обляков – 40' 2:0 Кисляк – 82'
В следующем туре команда Алексея Шпилевского сыграет с «Рубином». Этот матч состоится 8 ноября. Встреча состоится на домашнем стадионе «Пари НН» «Совкомбанк Арена». Начало — в 16:30 мск.
Материалы по теме
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 31 октября 2025
-
22:47
-
22:38
-
22:31
-
22:22
-
22:19
-
22:11
-
22:05
-
22:00
-
21:59
-
21:59
-
21:50
-
21:48
-
21:48
-
21:43
-
21:41
-
21:38
-
21:38
-
21:38
-
21:34
-
21:25
-
21:21
-
21:19
-
21:08
-
21:01
-
20:57
-
20:47
-
20:34
-
20:28
-
20:23
-
20:05
-
20:03
-
19:49
-
19:45
-
19:38
-
19:29