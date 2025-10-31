«Пари НН» проиграл 15 гостевых матчей в РПЛ подряд, больше было только у «Тюмени» (18)

«Пари НН» потерпел поражение в 15 гостевых матчей Мир Российской Премьер-Лиги подряд. За всю историю чемпионата России только «Тюмень» проигрывала в большем количестве встреч подряд на выезде — 18 матчей в 1992-1994 годах. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

В пятницу, 31 октября, нижегородская команда в гостях уступила московскому ЦСКА в игре 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Красно-синие одержали победу со счётом 2:0.

В следующем туре команда Алексея Шпилевского сыграет с «Рубином». Этот матч состоится 8 ноября. Встреча состоится на домашнем стадионе «Пари НН» «Совкомбанк Арена». Начало — в 16:30 мск.

