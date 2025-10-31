Данил Круговой высказался о победе ЦСКА над «Пари НН»

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о победе красно-синих в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН (2:0).

«Я бы не сказал, что команда аутсайдер. Для нас было сложно забить гол. Раньше бы забили, было бы лучше. Команда обороняется хорошо. С Самарой мы забили раньше», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После 14 матчей Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 30 очков и на текущий момент занимают первое место. Нижегородская команда заработала семь очков и расположилась на последней, 16-й строчке.

В следующем туре подопечные Фабио Челестини встретятся с махачкалинским «Динамо» (8 ноября). Команда Алексея Шпилевского сыграет с «Рубином» (8 ноября).

