Круговой — о юбилее Челестини: хотели подарить галстук, но лучше победу
Защитник ЦСКА Данил Круговой сказал, что футболисты красно-синих хотели подарить главному тренеру команды Фабио Челестини галстук в честь дня рождения. Сегодня, 31 октября, московская команда победила «Пари НН» (2:0) в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
31 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обляков – 40' 2:0 Кисляк – 82'
«Хотели подарить Челестини галстук, но лучше победу. Конечно, он получает максимальное удовольствие. Москва — красивый город», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
После 14 матчей Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 30 очков и на текущий момент занимают первое место. Нижегородская команда заработала семь очков и расположилась на последней, 16-й строчке.
Комментарии
