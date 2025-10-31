Круговой — о юбилее Челестини: хотели подарить галстук, но лучше победу

Защитник ЦСКА Данил Круговой сказал, что футболисты красно-синих хотели подарить главному тренеру команды Фабио Челестини галстук в честь дня рождения. Сегодня, 31 октября, московская команда победила «Пари НН» (2:0) в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Хотели подарить Челестини галстук, но лучше победу. Конечно, он получает максимальное удовольствие. Москва — красивый город», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После 14 матчей Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 30 очков и на текущий момент занимают первое место. Нижегородская команда заработала семь очков и расположилась на последней, 16-й строчке.

