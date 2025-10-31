Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Данил Круговой: у ЦСКА есть шанс закрепиться на первом месте

Данил Круговой: у ЦСКА есть шанс закрепиться на первом месте
Комментарии

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о том, что после победы в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН (2:0) его команда поднялась на первую строчку турнирной таблицы чемпионата.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
31 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обляков – 40'     2:0 Кисляк – 82'    

«Важно выиграть эти два матча. Там могут быть другие игра и футбол. Надо 100% добиться побед.

Не хочу делать акцент на промежуточном первом месте. Будем действовать от матча к матчу. В таких играх надо выжимать максимум. И не тратить очки впустую. Сейчас наши соперники играют между собой, есть шанс закрепиться», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В следующем туре подопечные Фабио Челестини встретятся с махачкалинским «Динамо» (8 ноября).

Материалы по теме
ЦСКА лишился лидера ещё до начала матча. А Круговой поздравил Челестини шедевром. Видео
ЦСКА лишился лидера ещё до начала матча. А Круговой поздравил Челестини шедевром. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android