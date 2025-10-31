Данил Круговой: у ЦСКА есть шанс закрепиться на первом месте

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о том, что после победы в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН (2:0) его команда поднялась на первую строчку турнирной таблицы чемпионата.

«Важно выиграть эти два матча. Там могут быть другие игра и футбол. Надо 100% добиться побед.

Не хочу делать акцент на промежуточном первом месте. Будем действовать от матча к матчу. В таких играх надо выжимать максимум. И не тратить очки впустую. Сейчас наши соперники играют между собой, есть шанс закрепиться», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В следующем туре подопечные Фабио Челестини встретятся с махачкалинским «Динамо» (8 ноября).