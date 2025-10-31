Данил Круговой прокомментировал травму Мойзеса перед стартовым свистком

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал травму своего одноклубника Мойзеса перед стартовым свистком матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы одержали победу над «Пари НН» (2:0).

«Не понял, что произошло с Мойзесом. Оказалось, что он на рывке что-то почувствовал. На минуте молчания он уже стоял и тянулся к ноге. Здоровья ему», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После 14 матчей Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 30 очков и на текущий момент занимают первое место. Нижегородская команда заработала семь очков и расположилась на последней, 16-й строчке.

В следующем туре подопечные Фабио Челестини встретятся с махачкалинским «Динамо» (8 ноября). Команда Алексея Шпилевского сыграет с «Рубином» (8 ноября).