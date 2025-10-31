Врач ЦСКА Безуглов высказался о повреждении Мойзеса перед матчем с «Пари НН»
Поделиться
Руководитель медицинского департамента ПФК ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о повреждении защитника Мойзеса, полученного перед матчем 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:0).
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
31 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обляков – 40' 2:0 Кисляк – 82'
«Завтра будут обследования. Предварительно у Мойзеса повреждение одной из мышц голени. Мы сразу дадим коммуникацию. Небольшой плюс, что не потеряли замену, но потеряли время», — передаёт слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
В следующем туре подопечные Фабио Челестини встретятся с махачкалинским «Динамо» (8 ноября). Команда Алексея Шпилевского сыграет с «Рубином» (8 ноября).
Материалы по теме
Первый обладатель Кубка УЕФА из России:
Комментарии
- 31 октября 2025
-
22:47
-
22:38
-
22:31
-
22:22
-
22:19
-
22:11
-
22:05
-
22:00
-
21:59
-
21:59
-
21:50
-
21:48
-
21:48
-
21:43
-
21:41
-
21:38
-
21:38
-
21:38
-
21:34
-
21:25
-
21:21
-
21:19
-
21:08
-
21:01
-
20:57
-
20:47
-
20:34
-
20:28
-
20:23
-
20:05
-
20:03
-
19:49
-
19:45
-
19:38
-
19:29