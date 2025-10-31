Врач ЦСКА Безуглов высказался о повреждении Мойзеса перед матчем с «Пари НН»

Руководитель медицинского департамента ПФК ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о повреждении защитника Мойзеса, полученного перед матчем 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:0).

«Завтра будут обследования. Предварительно у Мойзеса повреждение одной из мышц голени. Мы сразу дадим коммуникацию. Небольшой плюс, что не потеряли замену, но потеряли время», — передаёт слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В следующем туре подопечные Фабио Челестини встретятся с махачкалинским «Динамо» (8 ноября). Команда Алексея Шпилевского сыграет с «Рубином» (8 ноября).

