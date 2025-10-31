Врач ЦСКА Безуглов не видит проблемы в травматичности игроков команды

Руководитель медицинского департамента ПФК ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о травмах игроков своей команды после матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы одержали победу над «Пари НН» (2:0).

«Травм немного. По сезону травм не больше, чем было ранее, поэтому нет смысла говорить о какой-то глобальной проблеме», — передаёт слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После 14 матчей Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 30 очков и на текущий момент занимают первое место. Нижегородская команда заработала семь очков и расположилась на последней, 16-й строчке.

В следующем туре подопечные Фабио Челестини встретятся с махачкалинским «Динамо» (8 ноября). Команда Алексея Шпилевского сыграет с «Рубином» (8 ноября).