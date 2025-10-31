Игорь Дивеев: все в ЦСКА поддерживают Мусаева

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о назначенном пенальти, который был назначен за фол на Тамерлане Мусаеве в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы одержали победу над «Пари НН» (2:0).

«Как по мне, пенальти был. Тамик [Тамерлан Мусаев] просто так не упадет. Мы поддерживаем Тамика. Понятно, что есть моменты. Нужно отрабатывать на тренировках», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После 14 матчей Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 30 очков и на текущий момент занимают первое место. Нижегородская команда заработала семь очков и расположилась на последней, 16-й строчке.

В следующем туре подопечные Фабио Челестини встретятся с махачкалинским «Динамо» (8 ноября). Команда Алексея Шпилевского сыграет с «Рубином» (8 ноября).