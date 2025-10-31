«Так себе игра с нашей стороны». Дивеев — о победе ЦСКА над «Пари НН»

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев критически высказался об игре красно-синих в победном матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН (2:0).

«Игра была так себе с нашей стороны. Начали создавать моменты только во втором тайме. Своей игрой недоволен», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После 14 матчей Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 30 очков и на текущий момент занимают первое место. Нижегородская команда заработала семь очков и расположилась на последней, 16-й строчке.

В следующем туре подопечные Фабио Челестини встретятся с махачкалинским «Динамо» (8 ноября). Команда Алексея Шпилевского сыграет с «Рубином» (8 ноября).