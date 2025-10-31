Круговой — о голевой передаче шведой: Кисляк забыл, что меня прозвали Куарежмой

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о своей результативной передаче шведой, выполненной на полузащитника Матвея Кисляка в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН (2:0).

«Видел, что мою левую ногу уже перекрывают. Кисляк сказал, что когда я убирал под правую, он думал, всё, надо бежать назад, подачи не будет, момента не будет. Но он забыл, что меня прозвали Куарежмой (смеётся). Шутка!» — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После 14 матчей Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 30 очков и на текущий момент занимают первое место. Нижегородская команда заработала семь очков и расположилась на последней, 16-й строчке.

Материалы по теме Данил Круговой: у ЦСКА есть шанс закрепиться на первом месте

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: