«Арис» выиграл у «Акритас Хлоракас» в матче 9-го тура чемпионата Кипра

Завершился матч 9-го тура первого дивизиона чемпионата Кипра, в котором встречались «Арис» и «Акритас Хлоракас». Игра прошла на стадионе «Альфамега Стэдиум». Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Первый мяч в этой встрече забил 24-летний нападающий «Ариса» Андроникос Какулис на пятой минуте. Через две минуты венесуэльский нападающий гостей Хосе Ромо сравнял счёт. На 42-й минуте грузинский нападающий Георгий Квилитая вывел хозяев вперёд. На 82-й минуте Роди Эффаге сделал счёт 3:1.

«Арис» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Кипра с 20 очками после девяти проведённых матчей. «Акритас Хлоракас» располагается на девятой строчке, у команды восемь набранных очков.