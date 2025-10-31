«Арис» выиграл у «Акритас Хлоракас» в матче 9-го тура чемпионата Кипра
Завершился матч 9-го тура первого дивизиона чемпионата Кипра, в котором встречались «Арис» и «Акритас Хлоракас». Игра прошла на стадионе «Альфамега Стэдиум». Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Кипр — Первый дивизион . 9-й тур
31 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Арис
Лимасол
Окончен
3 : 1
Акритас Хлоракас
1:0 Какулис – 5' 1:1 Romo – 7' 2:1 Квилитая – 42' 3:1 Эффаге – 82'
Первый мяч в этой встрече забил 24-летний нападающий «Ариса» Андроникос Какулис на пятой минуте. Через две минуты венесуэльский нападающий гостей Хосе Ромо сравнял счёт. На 42-й минуте грузинский нападающий Георгий Квилитая вывел хозяев вперёд. На 82-й минуте Роди Эффаге сделал счёт 3:1.
«Арис» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Кипра с 20 очками после девяти проведённых матчей. «Акритас Хлоракас» располагается на девятой строчке, у команды восемь набранных очков.
