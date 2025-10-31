Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арис — Акритас Хлоракас, результат матча 31 октября 2025, счет 3:1, 9-й тур Первого дивизиона чемпионата Кипра 2025/2026

«Арис» выиграл у «Акритас Хлоракас» в матче 9-го тура чемпионата Кипра
Комментарии

Завершился матч 9-го тура первого дивизиона чемпионата Кипра, в котором встречались «Арис» и «Акритас Хлоракас». Игра прошла на стадионе «Альфамега Стэдиум». Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Кипр — Первый дивизион . 9-й тур
31 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Арис
Лимасол
Окончен
3 : 1
Акритас Хлоракас
1:0 Какулис – 5'     1:1 Romo – 7'     2:1 Квилитая – 42'     3:1 Эффаге – 82'    

Первый мяч в этой встрече забил 24-летний нападающий «Ариса» Андроникос Какулис на пятой минуте. Через две минуты венесуэльский нападающий гостей Хосе Ромо сравнял счёт. На 42-й минуте грузинский нападающий Георгий Квилитая вывел хозяев вперёд. На 82-й минуте Роди Эффаге сделал счёт 3:1.

«Арис» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Кипра с 20 очками после девяти проведённых матчей. «Акритас Хлоракас» располагается на девятой строчке, у команды восемь набранных очков.

Календарь чемпионата Кипра сезона-2025/2026
Турнирная таблица чемпионата Кипра сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Арис» сыграл вничью с «Анортосисом» в матче 8-го тура чемпионата Кипра
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android