Мбаппе признан лучшим игроком месяца в Ла Лиге второй раз подряд

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом испанской Ла Лиги в октябре. Об этом информирует официальный сайт соревнования.

В нынешнем месяце французский футболист принял участие в трёх матчах Ла Лиги, в которых отметился тремя голами и результативной передачей.

Мбаппе также признавался лучшим игроком турнира по итогам сентября. В указанном месяце нападающий «Королевского клуба» сыграл четыре матча, где забил пять голов и сделал ассист.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

