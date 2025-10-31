Скидки
Кисляк: рановато сравнивать меня с Беллингемом, но надо его превзойти

Полузащитник московского ПФК ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк отреагировал на похвалу со стороны Павла Мамаева.

«Видел, что Мамаев сравнил меня с Беллингемом. Очень приятно. Мне нравится Павел как игрок. Мне Эдуард Безуглов рассказывал, каким футболистом он был. Он, Широков, Денисов, если сравнивать по моей позиции. Рановато сравнивать [с Беллингемом], но надо его превзойти», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее Мамаев сравнил Кисляка с хавбеком мадридского «Реала» и сборной Англии Джудом Беллингемом. «Его потенциал очень-очень высокий. На сегодняшний день это самый талантливый российский футболист. Он сейчас ещё чуть-чуть мясом обрастёт, наберётся опыта, наглости», — отметил Мамаев.

