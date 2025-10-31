Кисляк посвятил победу ЦСКА над «Пари НН» ушедшему из жизни диктору Плешакову

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк посвятил победу ЦСКА над «Пари НН» в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги легендарному стадионному диктору Игорю Плешакову.

«Хотелось поздравить Фабио, нельзя было проиграть. Ещё хочу посвятить эту победу нашему бессменному диктору. Он и в молодёжном первенстве нас объявлял», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 14 матчей Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 30 очков и на текущий момент занимают первое место. Нижегородская команда заработала семь очков и расположилась на последней, 16-й строчке.

В следующем туре подопечные Фабио Челестини встретятся с махачкалинским «Динамо» (8 ноября). Команда Алексея Шпилевского сыграет с «Рубином» (8 ноября).