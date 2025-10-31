Кисляк посвятил победу ЦСКА над «Пари НН» ушедшему из жизни диктору Плешакову
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк посвятил победу ЦСКА над «Пари НН» в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги легендарному стадионному диктору Игорю Плешакову.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
31 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обляков – 40' 2:0 Кисляк – 82'
«Хотелось поздравить Фабио, нельзя было проиграть. Ещё хочу посвятить эту победу нашему бессменному диктору. Он и в молодёжном первенстве нас объявлял», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
После 14 матчей Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 30 очков и на текущий момент занимают первое место. Нижегородская команда заработала семь очков и расположилась на последней, 16-й строчке.
В следующем туре подопечные Фабио Челестини встретятся с махачкалинским «Динамо» (8 ноября). Команда Алексея Шпилевского сыграет с «Рубином» (8 ноября).
Комментарии
