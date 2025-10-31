Скидки
Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Кисляк посвятил победу ЦСКА над «Пари НН» ушедшему из жизни диктору Плешакову

Комментарии

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк посвятил победу ЦСКА над «Пари НН» в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги легендарному стадионному диктору Игорю Плешакову.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
31 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обляков – 40'     2:0 Кисляк – 82'    

«Хотелось поздравить Фабио, нельзя было проиграть. Ещё хочу посвятить эту победу нашему бессменному диктору. Он и в молодёжном первенстве нас объявлял», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 14 матчей Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 30 очков и на текущий момент занимают первое место. Нижегородская команда заработала семь очков и расположилась на последней, 16-й строчке.

В следующем туре подопечные Фабио Челестини встретятся с махачкалинским «Динамо» (8 ноября). Команда Алексея Шпилевского сыграет с «Рубином» (8 ноября).

