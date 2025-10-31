Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты на 31 октября, календарь, таблица

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 31 октября, календарь, таблица
Комментарии

В пятницу, 31 октября, состоялся один матч в 14-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

Результаты матчей Российской Премьер-Лиги 31 октября:

ЦСКА — «Пари НН» — 2:0.

В субботу, 1 ноября, пройдут ещё четыре встречи чемпионата России.

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает ЦСКА, набравший 30 очков после 14 встреч. На второй строчке располагается «Краснодар», в активе которого 29 очков после 13 туров. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», заработавший 27 очков в 13 матчах. Последнее, 16-е место, занимает «Пари НН» (7), на 15-й строчке находится «Оренбург» (8).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
ЦСКА сделал шаг на пути к первому месту в РПЛ! Но потерял из-за травм двух игроков. LIVE
Live
ЦСКА сделал шаг на пути к первому месту в РПЛ! Но потерял из-за травм двух игроков. LIVE

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android