Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 31 октября, календарь, таблица

В пятницу, 31 октября, состоялся один матч в 14-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

Результаты матчей Российской Премьер-Лиги 31 октября:

ЦСКА — «Пари НН» — 2:0.

В субботу, 1 ноября, пройдут ещё четыре встречи чемпионата России.

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает ЦСКА, набравший 30 очков после 14 встреч. На второй строчке располагается «Краснодар», в активе которого 29 очков после 13 туров. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», заработавший 27 очков в 13 матчах. Последнее, 16-е место, занимает «Пари НН» (7), на 15-й строчке находится «Оренбург» (8).

