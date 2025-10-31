Скидки
Фридель — об Алисоне Бекере: один из величайших игроков клуба

Аудио-версия:
Комментарии

Экс-вратарь «Ливерпуля» Брэд Фридель высказался о нынешнем голкипере команды Алисоне Бекере, а также об игре «Ливерпуля» в этом сезоне.

«Алиссон — один из величайших игроков клуба. Он так хорош в игре один на один, что можно играть в высокой линии и знать, что он там. Им очень не хватает его на поле, но также и за его пределами, когда дела идут не очень хорошо, чтобы помогать в разных ситуациях. «Ливерпуль» пропустил немало голов. Учитывая реакцию Мо Салаха в Лиге чемпионов, у них могут возникнуть проблемы, которые нужно решить за пределами поля. Но они преодолеют этот спад, слишком много отличных футболистов в составе», — приводит слова Фриделя The Sun.

Алисон Бекер получил травму подколенного сухожилия в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» (0:1).

