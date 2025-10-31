Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Такого ещё не было». Челестини — о повреждении Мойзеса перед началом матча с «Пари НН»

«Такого ещё не было». Челестини — о повреждении Мойзеса перед началом матча с «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о повреждении защитника Мойзеса, полученном им незадолго до начала матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:0). Также специалист поделился информацией о состоянии здоровья нападающего Алеррандро, заменённого на 32-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
31 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обляков – 40'     2:0 Кисляк – 82'    

– Как ситуация с Мойзесом повлияла на игру, было ли что‑то подобное?
– Много раз на разминке что‑то происходило, но чтобы игрок вышел на поле и не сыграл, — такого не было. Он почувствовал что‑то в икроножной мышце, такое иногда случается.

Алеррандро почувствовал укольчик в мышце задней поверхности [бедра], наверное, ничего серьёзного, — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Мойзес принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 30-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Материалы по теме
Фото
Защитник ЦСКА Мойзес получил повреждение прямо перед началом матча с «Пари НН»

Самые опасные травмы в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android