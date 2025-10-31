«Такого ещё не было». Челестини — о повреждении Мойзеса перед началом матча с «Пари НН»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о повреждении защитника Мойзеса, полученном им незадолго до начала матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:0). Также специалист поделился информацией о состоянии здоровья нападающего Алеррандро, заменённого на 32-й минуте.

– Как ситуация с Мойзесом повлияла на игру, было ли что‑то подобное?

– Много раз на разминке что‑то происходило, но чтобы игрок вышел на поле и не сыграл, — такого не было. Он почувствовал что‑то в икроножной мышце, такое иногда случается.

Алеррандро почувствовал укольчик в мышце задней поверхности [бедра], наверное, ничего серьёзного, — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Мойзес принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 30-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

