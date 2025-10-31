Тренер «Пари НН» Шпилевский рассказал, почему был злым во время матча с ЦСКА в РПЛ

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский рассказал, чем он был недоволен в игре нападающих своей команды в матче с ЦСКА в 14-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. В этой встрече нижегородский клуб уступил со счётом 0:2.

«Я был недоволен, что наши нападающие выжидали. В первом тайме встречали, а не атаковали, это позволяло сопернику часто менять фланги. Если ты будешь позволять делать такую смену направлений, рано или поздно соперник такого класса найдёт большинство. Потом будет сложно их удержать, когда они набирают скорость. Был злой, потому что нападающие не атаковали, много времени для размышления давали центральным защитникам, которые потом находили Кисляка, Облякова. Но в целом всё равно хорошо контролировали [игру]», — сказал Шпилевский в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре команда Шпилевского сыграет с «Рубином». Этот матч состоится 8 ноября. Встреча пройдёт на домашнем стадионе «Пари НН» «Совкомбанк Арена». Начало — в 16:30 мск.

Самые титулованные футбольные клубы России: