Кисляк: когда мяч у Круга, Глеба, Облякова, нужно просто бежать в штрафную — они исполнят

Полузащитник московского ПФК ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк высказался после матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы одержали победу над «Пари НН» (2:0).

«Тяжёлый матч, каждый матч тяжёлый. Нужно было забить первый гол. Забили — и стало чуть легче. Когда мяч у Круга [Данил Круговой], Глеба [Кирилл Глебов] или Вани Облякова, нужно просто бежать в штрафную — они исполнят», — сказал Кисляк в видео, опубликованном в телеграм-канале РПЛ.

После 14 матчей Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 30 очков и на текущий момент занимают первое место. Нижегородская команда заработала семь очков и расположилась на последней, 16-й строчке.

В следующем туре подопечные Фабио Челестини встретятся с махачкалинским «Динамо» (8 ноября). Команда Алексея Шпилевского сыграет с «Рубином» (8 ноября).