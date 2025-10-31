Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Гол забил, награду MVP забрал». ЦСКА — о 250-м матче Облякова в РПЛ

«Гол забил, награду MVP забрал». ЦСКА — о 250-м матче Облякова в РПЛ
Комментарии

ЦСКА в телеграм-канале отреагировал на 250-й матч полузащитника Ивана Облякова в Мир Российской Премьер-Лиге. В пятницу, 31 октября, красно-синие победили «Пари НН» во встрече 14-го тура чемпионата со счётом 2:0. Обляков на 40-й минуте открыл счёт в матче, забив с пенальти. По итогам игры полузащитник был признан её лучшим футболистом.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
31 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обляков – 40'     2:0 Кисляк – 82'    

«Гол забил, награду MVP забрал – так Ваня Обляков отметил свой 250-й матч в РПЛ! Маэстро», — написано в сообщении ЦСКА.

27-летний полузащитник сыграл 205 матчей в РПЛ в составе московского клуба, ещё 45 встреч — за «Уфу». Обляков перешёл в стан красно-синих из «Уфы» в 2018 году.

Материалы по теме
«Жду матча с большим интересом». Главный тренер «Локо» Юдин назвал рецепт победы над ЦСКА

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android