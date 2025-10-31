«Гол забил, награду MVP забрал». ЦСКА — о 250-м матче Облякова в РПЛ

ЦСКА в телеграм-канале отреагировал на 250-й матч полузащитника Ивана Облякова в Мир Российской Премьер-Лиге. В пятницу, 31 октября, красно-синие победили «Пари НН» во встрече 14-го тура чемпионата со счётом 2:0. Обляков на 40-й минуте открыл счёт в матче, забив с пенальти. По итогам игры полузащитник был признан её лучшим футболистом.

«Гол забил, награду MVP забрал – так Ваня Обляков отметил свой 250-й матч в РПЛ! Маэстро», — написано в сообщении ЦСКА.

27-летний полузащитник сыграл 205 матчей в РПЛ в составе московского клуба, ещё 45 встреч — за «Уфу». Обляков перешёл в стан красно-синих из «Уфы» в 2018 году.

