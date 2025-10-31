Скидки
Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
22:30 Мск
Мбаппе — о сравнениях с Роналду: все знают, Криштиану — эталон «Реала», номер один

Мбаппе — о сравнениях с Роналду: все знают, Криштиану — эталон «Реала», номер один
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ответил, как он относится к сравнениям с экс-футболистом «сливочных» Криштиану Роналду.

«Не знаю, как ответить на этот вопрос. Все знают, что Криштиану — эталон в «Реале», номер один. Я здесь полтора года, а он играл девять лет. Не могу сравнивать себя с ним, мой путь другой.

Хочу добиться успеха, но упоминание меня в одном ряду с Криштиану — уже гордость. Однако думаю только об успехе с командой, которой хочу помочь выиграть все возможные титулы», — сказал Мбаппе в интервью Marca.

Роналду играл за «Реал» с 2009 по 2018 год. За этот период нападающий стал лучшим бомбардиром в истории мадридского клуба. Португалец забил 450 голов в 438 матчах во всех турнирах. Мбаппе выступает в составе «сливочных» с лета 2024 года. Француз отметился 60 забитыми мячами в 72 встречах во всех соревнованиях.

Лучший бомбардир в мировом футболе:

