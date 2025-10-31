Казахстан подал заявку на проведение финала Лиги конференций 2028 года

Казахстан подал заявку на проведение финалов Лиги конференций в 2028 и 2029 годах. В качестве мест проведения значатся стадионы в Астане и Алма-Ате, но в окончательную заявку войдёт только одна арена, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что получил заявления о заинтересованности от 15 национальных ассоциаций на проведение финалов Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций и женской Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах.

На проведение финала Лиги конференций в 2028 и 2029 годах также претендуют Франция (Лилль, стадион «Пьер Моруа»), Венгрия (Будапешт, «Пушкаш Арена»), Италия (Турин, «Ювентус Стэдиум») и Польша (Гданьск, «Арена Гданьск»). Принять финал турнира в 2029 году также хочет Финляндия (Хельсинки, «Олимпийский стадион»).