Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Казахстан подал заявку на проведение финала Лиги конференций 2028 года

Казахстан подал заявку на проведение финала Лиги конференций 2028 года
Аудио-версия:
Комментарии

Казахстан подал заявку на проведение финалов Лиги конференций в 2028 и 2029 годах. В качестве мест проведения значатся стадионы в Астане и Алма-Ате, но в окончательную заявку войдёт только одна арена, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что получил заявления о заинтересованности от 15 национальных ассоциаций на проведение финалов Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций и женской Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах.

На проведение финала Лиги конференций в 2028 и 2029 годах также претендуют Франция (Лилль, стадион «Пьер Моруа»), Венгрия (Будапешт, «Пушкаш Арена»), Италия (Турин, «Ювентус Стэдиум») и Польша (Гданьск, «Арена Гданьск»). Принять финал турнира в 2029 году также хочет Финляндия (Хельсинки, «Олимпийский стадион»).

Материалы по теме
«Кайрат» стал чемпионом Казахстана во второй раз подряд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android