Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЭСК: судья Левников верно засчитал третий гол в ворота «Ахмата» в матче с «Сочи» в РПЛ

ЭСК: судья Левников верно засчитал третий гол в ворота «Ахмата» в матче с «Сочи» в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала правильным решение главного арбитра матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Сочи» (2:4) Кирилла Левникова засчитать взятие ворот грозненской команды на 66-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 4
Сочи
Сочи
0:1 Сааведра – 16'     0:2 Игнатов – 36'     1:2 Самородов – 59'     1:3 Игнатов – 66'     1:4 Васильев – 76'     2:4 Самородов – 90+1'    

«Защитник «Ахмата» Максим Сидоров боролся за позицию с нападающим «Сочи» Владимиром Ильиным и пытался дотянуться до мяча ногой. В результате этого Ильин, находившийся перед Сидоровым, оказался под воздействием рук соперника и не смог остановиться перед вратарём. Вратарь, сыграв в падении в мяч руками, столкнулся с обоими игроками. При этом защитник воздействует на вратаря открытой стопой и бедром, а нападающий лишь сталкивается с ним телом. Исходя из игровой ситуации, данное единоборство и столкновение всех игроков не является наказуемым, и гол засчитан верно», — написано на официальном сайте РФС.

Материалы по теме
«Ахмат» обратился в ЭСК РФС из-за второго гола Игнатова в проигранном матче с «Сочи»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android