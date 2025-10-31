ЭСК: судья Левников верно засчитал третий гол в ворота «Ахмата» в матче с «Сочи» в РПЛ

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала правильным решение главного арбитра матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Сочи» (2:4) Кирилла Левникова засчитать взятие ворот грозненской команды на 66-й минуте.
«Защитник «Ахмата» Максим Сидоров боролся за позицию с нападающим «Сочи» Владимиром Ильиным и пытался дотянуться до мяча ногой. В результате этого Ильин, находившийся перед Сидоровым, оказался под воздействием рук соперника и не смог остановиться перед вратарём. Вратарь, сыграв в падении в мяч руками, столкнулся с обоими игроками. При этом защитник воздействует на вратаря открытой стопой и бедром, а нападающий лишь сталкивается с ним телом. Исходя из игровой ситуации, данное единоборство и столкновение всех игроков не является наказуемым, и гол засчитан верно», — написано на официальном сайте РФС.
