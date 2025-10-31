Скидки
Мбаппе объяснил разницу между «ПСЖ» и мадридским «Реалом»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ответил, в чём заключается разница между «сливочными» и «ПСЖ», за который он выступал до перехода в испанский гранд.

«Это очень разные клубы с разной историей. «ПСЖ» — гораздо более молодой клуб, в то время как у «Реала» больше лет за плечами и более глубокая история. Культура тоже другая. Без сомнения, мадридский «Реал» — лучший клуб в мире, но «ПСЖ» также входит в число лучших. Они олицетворяют два разных взгляда на футбол, горжусь, что был частью «ПСЖ» и являюсь частью «Реала», — сказал Мбаппе в интервью Marca.

Француз играл за парижскую команду с 2017 по 2024 год. За это время нападающий стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 256 мячей в 308 матчах во всех турнирах. Мбаппе выступает в составе «сливочных» с лета 2024 года. Он отметился 60 забитыми мячами в 72 встречах во всех соревнованиях.

