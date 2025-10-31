Шпилевский — после поражения от ЦСКА: игра была открытая. Ребята выдали хороший матч

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался после поражения своей команды от ЦСКА в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (0:2).

«Мы сегодня сделали максимально неприятной игру для ЦСКА. Обидно было так пропустить первый гол — это уже седьмой пенальти в наши ворота. В первом тайме хорошо контролировали игру, моменты у нас были, но сказалась разница в классе. После перерыва сделали замены, выпустили атакующих футболистов, правда, не все сегодня играли на своих позициях. Игра была открытая. В целом ребята выдали хороший матч с такой топ-командой, как ЦСКА», — приводит слова Шпилевского официальный сайт клуба.

После 14 матчей Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 30 очков и на текущий момент занимают первое место. Нижегородская команда заработала семь очков и расположилась на последней, 16-й строчке.

В следующем туре подопечные Фабио Челестини встретятся с махачкалинским «Динамо» (8 ноября). Команда Алексея Шпилевского сыграет с «Рубином» (8 ноября).