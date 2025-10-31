Шпилевский высказался об игре «Пари НН» в нынешнем сезоне

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался об игре своей команды в нынешнем сезоне после матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором нижегородцы уступили ЦСКА (0:2).

«Я иногда просто поражаюсь вопросам. Вы же видите, как «Пари НН» играл в прошлом году. Неужели вы не видите развитие футболистов? Ребята очень стараются и меняются в лучшую сторону. Мы можем «автобус» или пять «автобусов» здесь поставить и на бога надеяться. Я с вами даже спорить не хочу. Хорошо, что мы с тренерским штабом всё видим. Ребята прогрессируют, рад этому прогрессу. До зимы команда дотерпит. Будут трансферы зимой – будут результаты. Я вижу прогресс», — приводит слова Шпилевского официальный сайт клуба.

После 14 матчей Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 30 очков и на текущий момент занимают первое место. Нижегородская команда заработала семь очков и расположилась на последней, 16-й строчке.