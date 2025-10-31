Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шпилевский высказался об игре «Пари НН» в нынешнем сезоне

Шпилевский высказался об игре «Пари НН» в нынешнем сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался об игре своей команды в нынешнем сезоне после матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором нижегородцы уступили ЦСКА (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
31 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обляков – 40'     2:0 Кисляк – 82'    

«Я иногда просто поражаюсь вопросам. Вы же видите, как «Пари НН» играл в прошлом году. Неужели вы не видите развитие футболистов? Ребята очень стараются и меняются в лучшую сторону. Мы можем «автобус» или пять «автобусов» здесь поставить и на бога надеяться. Я с вами даже спорить не хочу. Хорошо, что мы с тренерским штабом всё видим. Ребята прогрессируют, рад этому прогрессу. До зимы команда дотерпит. Будут трансферы зимой – будут результаты. Я вижу прогресс», — приводит слова Шпилевского официальный сайт клуба.

После 14 матчей Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 30 очков и на текущий момент занимают первое место. Нижегородская команда заработала семь очков и расположилась на последней, 16-й строчке.

Материалы по теме
Круговой — о голевой передаче шведой: Кисляк забыл, что меня прозвали Куарежмой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android