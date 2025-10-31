Скидки
Шпилевский — о критике Быстрова: пусть Володя потренирует сперва там, где я тренировал

Аудио-версия:
Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский ответил, как относится к критическим словам про себя со стороны бывшего футболиста «Зенита» и «Спартака» Владимира Быстрова. Ранее экс-игрок призывал к отставке 37-летнего специалиста.

«Высказывания Быстрова обо мне? Не хочу комментировать. Пусть Володя Быстров потренирует сперва там, где я тренировал, и добьётся тех результатов — тогда будем сравнивать. Я вообще не сторонник чего-то слушать. Я прислушиваюсь к звёздным тренерам, которые чего-то добились», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

С 2018 по 2021 год Шпилевский занимал должность главного тренера «Кайрата». Под его руководством алма-атинская команда стала чемпионом Казахстана. С 2022 по 2025 год белорусский специалист возглавлял кипрский «Арис», с которым выиграл чемпионат и Суперкубок Кипра.

С минувшего лета Шпилевский тренирует «Пари НН». После 14 матчей Мир РПЛ нижегородская команда набрала семь очков и занимает последнее, 16-е место.

«Слышим одни сказки». Владимир Быстров назвал тренера РПЛ, претендующего на увольнение

