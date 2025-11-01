Скидки
Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Экс-игрок ЦСКА Гордюшенко: Марио Фернандес — самый добрый человек, которого я встречал

Экс-игрок ЦСКА Гордюшенко: Марио Фернандес — самый добрый человек, которого я встречал
Бывший полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко ответил, кто является самым добрым человеком, которого он встречал в стане красно-синих.

Марио Фернандес — не только в ЦСКА, а вообще в жизни. Приходишь на тренировку — он тебе улыбается! Первый к тебе подходит здороваться, такой человечище. Притом что по-русски произносил только базовые слова: «привет», «да», «нет», «хорошо».

– Как воспринял переход Марио в «Зенит»?
– Этот прикол я не понял. Не в его стиле. Но тут две стороны медали. По-джентльменски Марио поступил странно. Но и ЦСКА тоже сделал не всё для того, чтобы Марио вернулся. Договорились на словах, а бумаг не подписали, — приводит слова Гордюшенко Sport24.

Фернандес выступал в составе ЦСКА с 2012 по 2022 год. За этот период защитник трижды становился чемпионом в Мир Российской Премьер-Лиге, а также выигрывал Фонбет Кубок России и дважды Суперкубок страны. За этот период он принял участие в 329 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 47 результативными передачами. Фернандес стал футболистом «Зенита» летом 2023 года и выступал за сине-бело-голубых до лета 2024-го.

