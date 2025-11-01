Скидки
Главная Футбол Новости

Аарон Рэмси расторг контракт с «Пумас» — The Sun

Аарон Рэмси расторг контракт с «Пумас» — The Sun
34-летний валлийский футболист Аарон Рэмси покинул мексиканский клуб «Пумас» после серии травм и личных проблем за пределами поля, сообщает The Sun.

Игрок провёл в клубе всего три месяца, несмотря на то, что контракт был рассчитан до 2026 года. Расторжение контракта произошло после того, как в начале октября игрок сборной Уэльса получил очередную мышечную травму.

Проблемы со здоровьем мучили Рэмси на протяжении многих лет и в прошлом сезоне прервали его выступление в клубе «Кардифф». Футболист также пережил тяжёлый период после того, как в начале октября внезапно исчезла его любимая собака. Рэмси обратился к общественности с просьбой помочь ему найти преданную собаку и предложил вознаграждение.

В Мексике герой «Арсенала» провёл всего шесть матчей и забил один гол.

