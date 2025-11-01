Обладатель «Золотой бутсы» Мбаппе ответил, есть ли у него цель по голам в этом сезоне

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ответил, ставит ли он перед собой цель по определённому количеству голов в нынешнем сезоне. В пятницу, 31 октября, футболисту вручили «Золотую бутсу» за минувший сезон, в котором он отметился 31 забитым мячом в 34 матчах Ла Лиги.

«Нет, никогда не ставлю какое-то количество [голов] в качестве предела. Моя цель — использовать каждую возможность, чтобы забивать и помогать команде. Чем больше голов она забьёт, тем больше титулов мы сможем выиграть. Мой приоритет — всегда вносить свой вклад в команду, забивая голы или делая что-то ещё, что способно помочь нам победить. Это самое важное, я собираюсь выкладываться на 100%», — сказал Мбаппе в интервью Marca.

В нынешнем сезоне нападающий забил 17 голов в 16 матчах за «Реал» во всех турнирах.

