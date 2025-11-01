Дортмундская «Боруссия» победила «Аугсбург» в матче 9-го тура Бундеслиги
Завершился матч 9-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Аугсбург» и дортмундская «Боруссия». Игра прошла на стадионе «ВВК-Арена» (Аугсбург, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Штилер из Гамбурга. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.
Германия — Бундеслига . 9-й тур
31 октября 2025, пятница. 22:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Гирасси – 37'
Единственный мяч в этой встрече забил 29-летний нападающий «Боруссии» Серу Гирасси на 37-й минуте.
«Аугсбург» занимает 15-е место в чемпионате Германии с семью очками после девяти проведённых матчей. Дортмундская «Боруссия» располагается на второй строчке, у команды 20 набранных очков. Лидирует в чемпионате мюнхенская «Бавария», у которой 24 очка.
