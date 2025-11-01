Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аугсбург — Боруссия Д, результат матча 31 октября 2025, счёт 0:1, 9-й тур Бундеслиги 2025/2026

Дортмундская «Боруссия» победила «Аугсбург» в матче 9-го тура Бундеслиги
Комментарии

Завершился матч 9-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Аугсбург» и дортмундская «Боруссия». Игра прошла на стадионе «ВВК-Арена» (Аугсбург, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Штилер из Гамбурга. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Германия — Бундеслига . 9-й тур
31 октября 2025, пятница. 22:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Гирасси – 37'    

Единственный мяч в этой встрече забил 29-летний нападающий «Боруссии» Серу Гирасси на 37-й минуте.

«Аугсбург» занимает 15-е место в чемпионате Германии с семью очками после девяти проведённых матчей. Дортмундская «Боруссия» располагается на второй строчке, у команды 20 набранных очков. Лидирует в чемпионате мюнхенская «Бавария», у которой 24 очка.

Материалы по теме
Дортмундская «Боруссия» по пенальти победила «Айнтрахт» в матче Кубка Германии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android