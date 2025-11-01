21-летний Тороп сыграл 50-й матч за ЦСКА

Матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:0) стал 50-м для 21-летнего вратаря Владислава Торопа в составе ЦСКА.

Тороп является воспитанником красно-синих. Голкипер дебютировал за ЦСКА 23 сентября 2021 года в матче Фонбет Кубка России с ижевским «Зенитом» (4:0). На тот момент футболисту было 17 лет и 320 дней.

За 50 матчей, проведённых в московской команде, Тороп 25 раз отыграл «на ноль». В остальных встречах вратарь пропустил 34 гола. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

