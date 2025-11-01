21-летний Тороп сыграл 50-й матч за ЦСКА
Поделиться
Матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:0) стал 50-м для 21-летнего вратаря Владислава Торопа в составе ЦСКА.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
31 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обляков – 40' 2:0 Кисляк – 82'
Тороп является воспитанником красно-синих. Голкипер дебютировал за ЦСКА 23 сентября 2021 года в матче Фонбет Кубка России с ижевским «Зенитом» (4:0). На тот момент футболисту было 17 лет и 320 дней.
За 50 матчей, проведённых в московской команде, Тороп 25 раз отыграл «на ноль». В остальных встречах вратарь пропустил 34 гола. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.
Материалы по теме
Первый обладатель Кубка УЕФА из России:
Комментарии
- 1 ноября 2025
-
00:26
-
00:23
-
00:22
-
00:13
-
00:04
-
00:02
- 31 октября 2025
-
23:44
-
23:35
-
23:32
-
23:27
-
23:22
-
23:15
-
23:08
-
23:00
-
22:47
-
22:38
-
22:31
-
22:22
-
22:19
-
22:11
-
22:05
-
22:00
-
21:59
-
21:59
-
21:50
-
21:48
-
21:48
-
21:43
-
21:41
-
21:38
-
21:38
-
21:38
-
21:34
-
21:25
-
21:21