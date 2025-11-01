Скидки
Футбол Новости

21-летний Тороп сыграл 50-й матч за ЦСКА

21-летний Тороп сыграл 50-й матч за ЦСКА
Матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:0) стал 50-м для 21-летнего вратаря Владислава Торопа в составе ЦСКА.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
31 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обляков – 40'     2:0 Кисляк – 82'    

Тороп является воспитанником красно-синих. Голкипер дебютировал за ЦСКА 23 сентября 2021 года в матче Фонбет Кубка России с ижевским «Зенитом» (4:0). На тот момент футболисту было 17 лет и 320 дней.

За 50 матчей, проведённых в московской команде, Тороп 25 раз отыграл «на ноль». В остальных встречах вратарь пропустил 34 гола. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

