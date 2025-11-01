Челестини — о победе в матче с «Пари НН»: сделали достаточно, чтобы выиграть этот матч

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался об игре своей команды в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы одержали победу над «Пари НН» (2:0).

«Матч по сложности был таким же, как и прошлый. Были сложности с реализацией моментов — сегодня мы должны были «заканчивать» игру в первые 10-15 минут второго тайма. Игра не была равной: все-таки мы доминировали, но соперник тоже был опасен. Мы играли немного не в том ритме, нам нужно было иметь больше движения и действий в два касания. Но я очень рад этим очкам — они фундаментально важные. Сегодня у нас снова не было точности в техническом плане. И это было хорошо видно в последние 25 минут. Как только команда соперника немного открывалась, мы шли вперед и создавали моменты. Нам нужно учиться играть в таких матчах, но это не так просто. Однако мы были очень внимательны в превентивных мерах, были очень хороши при переходе из обороны в атаку. Сделали достаточно, чтобы выиграть этот матч. Но чтобы матч стал красивым, надо было забить еще несколько мячей. В последние полчаса матча футбол был красивее, чем до этого», — приводит слова Челестини официальный сайт клуба.

После 14 матчей Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 30 очков и на текущий момент занимают первое место. Нижегородская команда заработала семь очков и расположилась на последней, 16-й строчке.