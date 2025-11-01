Скидки
Романо поделился подробностями об интересе «Манчестер Юнайтед» к Конору Галлахеру

Романо поделился подробностями об интересе «Манчестер Юнайтед» к Конору Галлахеру
«Манчестер Юнайтед» рассматривает 25-летнего полузащитника мадридского «Атлетико» Конора Галлахера в качестве варианта для усиления состава. «Красные дьяволы» могут предпринять попытку подписать английского футболиста, если «матрасники» будут открыты к его аренде грядущей зимой. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в видео на своём YouTube-канале.

Галлахер является воспитанником академии «Челси». Полузащитник перешёл из лондонской команды в «Атлетико» летом 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

«Манчестер Юнайтед» составил шорт-лист из шести полузащитников на 2026 год — talkSPORT

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

