Челестини — о российском футболе: ожидал увидеть боевую лигу — так и оказалось

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о российском футболе после матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его подопечные одержали победу над «Пари НН» (2:0).

«Ожидал увидеть боевую лигу — так и оказалось. Хотел попасть в конкурентоспособный чемпионат. Перед финалом Кубка в «Базеле» я сказал команде, что после сезона уйду. Было понимание, что мы выиграем золотой дубль, поэтому хотел идти дальше, работать в новом месте. В России боевая и тактически богатая лига. Команды пытаются многое воплощать на поле. Здесь хорошие игроки, которые могут индивидуально выделяться. Я знал об этом, когда приходил, со временем окончательно убедился», — приводит слова Челестини официальный сайт клуба.

После 14 матчей Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 30 очков и на текущий момент занимают первое место. Нижегородская команда заработала семь очков и расположилась на последней, 16-й строчке.